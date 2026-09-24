Trei tineri din Chișinău sunt cercetați într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi cerut 7.000 de euro pentru a influența un dosar de viol. Doi dintre suspecți au fostplasați în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei trei i-ar fi promis unui bărbat că pot influența organele de urmărire penală care gestionează dosarul de viol în care acesta este vizat, astfel încât să fie adoptată o decizie favorabilă.

Pentru influența promisă, suspecții ar fi cerut în total 7.000 de euro. Aceștia au primit prima tranșă, de 1.650 de euro.

Percheziții și rețineri

În prezent, ofițerii CNA și procurorii PA efectuează percheziții la domiciliile persoanelor bănuite.

Doi dintre cei trei tineri au fost plasați în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor și a implicării fiecărei persoane în faptele investigate.