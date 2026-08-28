Trei femei din Ucraina sunt căutate în urma inundațiilor și alunecărilor de teren produse în regiunea Gyirong, la granița dintre Nepal și Tibet. Apropiatii acestora nu mai reușesc să ia legătura cu ele, iar un restaurant din Chișinău a lansat un apel public pentru a obține informații despre locul în care s-ar putea afla. Cazul a ajuns și în atenția Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, care s-a autosesizat și a informat autoritățile ucrainene.

Informația despre dispariția lor a fost făcută publică de reprezentanții unui restaurant din Chișinău, care au cerut ajutorul persoanelor ce ar putea avea contacte în China.

Potrivit apelului, cele trei femei s-ar fi aflat în zona afectată de dezastru, iar în prezent nu există o legătură cu ele. Apropiații încearcă să verifice dacă acestea se numără printre persoanele evacuate sau transportate la spitale și alte instituții medicale din regiune.

Reacția MAE

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău s-a autosesizat în acest caz, deși cele trei femei sunt cetățene ale Ucrainei. Potrivit MAE, instituția a informat partea ucraineană despre situație.

Viitură devastatoare în Nepal

Cazul are loc pe fondul unor inundații și alunecări de teren severe în zona de la frontiera Nepalului cu Tibetul, care au afectat mai multe localități și au îngreunat accesul și comunicațiile în regiune.

Poliţia din Nepal a anunţat că bilanţul deceselor în urma viiturii din nordul Nepalului a crescut la 469. Există avertismente privind posibile noi inundaţii în nordul Nepalului, în timp ce echipele de salvare caută supravieţuitori ai viiturii.