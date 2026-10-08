Trei vagoane destinate muncitorilor au fost distruse, iar alte două au fost salvate de pompieri în urma incendiului izbucnit ieri seara, în satul Ciorescu. Într-unul dintre vagoane salvate erau depozitate echipamente și instrumente pentru lucrări de construcții.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma cercetărilor efectuate după incendiu, specialiștii au stabilit că focul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul preparării bucatelor.

Astfel, salvatorii le recomandă oamenilor să nu lase mâncarea nesupravegheată pe foc, să verifice periodic starea aragazului și a instalațiilor de gătit și să evite utilizarea instalațiilor improvizate.

13 persoane se aflau în vagoane

La momentul izbucnirii incendiului, în interiorul vagonetelor se aflau 13 persoane. Acestea s-au evacuat de sine stătător, iar nimeni nu a avut de suferit.

Incendiul a izbucnit miercuri seara

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, pe 7 octombrie. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la cinci vagonete destinate muncitorilor.

Trei echipaje de pompieri și salvatori au intervenit pentru stingerea incendiului. Flăcările au fost localizate la ora 20:21, iar lichidarea completă a incendiului a fost încheiată la 21:35.

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