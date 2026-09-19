Troleibuzul turistic din Chișinău își suspendă activitatea în acest weekend. Când va reveni pe traseu

Rte-Chișinău / Troleibuzul turistic din Chișinău

Turiștii și locuitorii capitalei care își planificau pentru acest weekend o plimbare cu troleibuzul turistic vor trebui să-și amâne planurile. Primăria municipiului Chișinău anunță că activitatea acestuia va fi suspendată în zilele de 19 și 20 septembrie 2026. Tatiana Demian Măsura este luată în contextul Festivalului Etniilor, eveniment organizat la Chișinău de Agenția Relații Interetnice, în colaborare cu Primăria municipiului Chișinău. Astfel, în acest weekend, troleibuzul turistic nu va circula, iar serviciul va fi reluat ulterior, conform programului obișnuit. Potrivit Primăriei, începând cu 26 septembrie 2026, troleibuzul turistic va reveni pe traseu și va activa în regim normal.