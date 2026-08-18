Trotinete și triciclete din China, importate ilegal în Republica Moldova. Prejudiciu de 4 milioane de lei - VIDEO

O companie din țara noastră ar fi importat din China trotinete electrice și triciclete, declarând informații false despre acestea pentru a plăti mai puține taxe vamale. Prejudiciul adus statului este estimat la aproximativ 4 milioane de lei. Administratorul companiei și distribuitorul sunt cercetați penal, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate circa un milion de lei.