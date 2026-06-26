Problema transnistreană rămâne un subiect important pe agenda europeană. Șefa statului susține că retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului este esențială pentru reintegrarea țării și că acest subiect este abordat constant în dialogul cu partenerii europeni. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Întrebată de Lorena Bogza dacă integrarea regiunii transnistrene este posibilă în condițiile în care pe teritoriul acesteia staționează militari ruși, șefa statului a declarat că partenerii europeni își doresc rezolvarea pașnică a acestui conflict și că subiectul este discutat în contextul eventualelor negocieri privind încheierea războiului din Ucraina.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Înțelegem foarte bine că, având armată în stânga Nistrului, despre integrare nu văd cum s-ar putea discuta, vorbind despre integrarea regiunii transnistrene cu armată străină acolo”.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Decizia de aderare Republicii Moldova se ia la Bruxelles, nu la Moscova. Regiunea transnistreană face parte din Republica Moldova și, bineînțeles, că discutăm și despre regiunea transnistreană. Problema cea mai mare este prezența ilegală a trupelor ruse și, evident, că de fiecare dată și noi abordăm subiectul, și ei abordează subiectul și sperăm să putem împreună să rezolvăm această problemă.”

Președintele a mai declarat că autoritățile continuă demersurile pentru eliberarea cetățenilor Republicii Moldova reținuți ilegal în regiunea transnistreană. Potrivit acesteia, cazurile sunt discutate în cadrul formatului de negocieri 1+1, cu sprijinul OSCE.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Aceste lucruri încearcă să le rezolve guvernul la aceste discuții 1+1. Este OSCE care e aici ca să ne ajute să rezolvăm aceste probleme. Uneori reușim, alteori nu reușim. Din păcate, sunt câteva persoane pentru care nu putem să obținem eliberarea, dar guvernul va continua. Promo-LEX la fel se ocupă de aceste cazuri. Au fost niște condamnări aici, pe malul drept, și, ca răspuns, ei se încăpățânează și nu vor să întreprindă nicio acțiune din cele pe care le cerem.”

UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană

Anterior, Uniunea Europeană a anunțat că își pregătește poziția pentru eventualele negocieri cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că aceste discuții ar trebui să includă și cerința privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Declarația a stârnit nemulțumirea Moscovei. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat afirmațiile șefei diplomației europene drept „prostești”.

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Prezența militară rusă în stânga Nistrului s-a redus

În luna martie, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că prezența militară rusă în stânga Nistrului este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău își intensifică eforturile pentru retragerea completă a trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană.

Totodată, oficialul a mai menționat că procesul de retragere definitivă a trupelor ruse din regiune ar putea apărea odată cu încheierea războiului din Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi în acest demers.

Autoritățile de la Chișinău au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele

În timp ce Chișinăul solicita retragerea trupelor ruse staționate ilegal în Republica Moldova, așa-numitul reprezentant al regiunii transnistrene în Rusia a cerut Moscovei în anul 2023 să mărească numărul de contingent militar în stânga Nistrului. Declarația a făcut-o într-un interviu pentru o agenție de propagandă a Kremlinului. Autoritățile de la Chișinău au spus atunci că nu e de competența acestuia să se expună pe astfel de subiecte.

În iulie 1992, la Moscova, a fost semnat acordul de încetare a focului care a pus capăt confruntărilor armate dintre Chișinău și Tiraspol. Acordul a fost semnat de președintele Federației Ruse, Boris Eltin, și de presedintele Republicii Moldova de atunci, Mircea Snegur. Totuși, acest acord nu a rezolvat conflictul transnistrean până la urmă, iar trupele rusești staționează și astăzi în stânga Nistrului, încălcând suveranitatea si neutralitatea Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Maia Sandu, au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele de pe teritoriul țării noastre, dar Moscova nu a reacționat.

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