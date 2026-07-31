Tensiunile dintre consilierul municipal MAN, Ion Onța, cercetat într-un dosar de escrocherie, și șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, continuă. Onța a lansat noi acuzații și a publicat înregistrări audio în care susține că finul lui Catlabuga îl amenință cu moartea. Șeful INI respinge acuzațiile și afirmă că nu îl cunoaște personal pe consilier și că nu are cunoștință despre conflictul dintre acesta și finul său.

În imaginile publicate de Ion Onța un bărbat îl amenință, iar el spune că vocea îi aparține finului de cununie al lui Arcadie Catlabuga.

Ion ONȚA, CONSILIER MAN: „Dle Arcadie Catlabuga, șef INI, îmi pare foarte rău că nu recunoașteți relația noastră timp de 6 ani și vreau să vă întreb a cui școală este aceasta?

-Eu personal cu tine am fost mereu deschis, ți-am deschis cărțile, am desenat cum trebuie și am încercat să-ți hotărăec întrebările și să te ajut ca să ieși din situație. Dar tu nu meriți ajutat, tu meriți băgat în pământ, așa meriți.”

Potrivit lui Ion Onța, interceptărie audio ar confirma faptul că a fost amenințat cu moartea de către șeful INI, Arcadie Catlabuga, prin intermediul finului său.

„Aceasta nu este o amenințare, ci este o confirmare. Cum prind un moment, cum te ... Îți spun concret ca să știi.”

Ion ONȚA, CONSILIER MAN: „Acesta e finul de cununie al lui Arcadie Catlabuga, Sergiu Rău. El, de fapt, este un intermediar între mine și dl Arcadie timp de 6 ani.”

Într-o postare pe Facebook, șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, a respins din nou acuzațiile. Acesta susține că nu îl cunoaște personal pe Ion Onța și că nu știe care este natura conflictului dintre consilierul MAN și finul său. Totodată, Catlabuga a condamnat orice formă de violență și amenințare, indiferent de autorul acestor fapte.

Arcadie Catlabuga, șef INI:„ În contextul continuării șirului de învinuiri aduse mie astăzi de către domnul Ion Onța, reiterez că nu corespund realității.

Atât eu, cât și membrii familiei mele, nu-l cunoaștem personal pe domnul Ion Onța, nu am avut anterior tangență cu dumnealui, nici personal și nici fiind reprezentați de terțe persoane. Totodată subliniez că, nu cunosc natura relațiilor sau conflictului apărut dintre Onța Ion și Rău Sergiu.

Condamn cu fermitate orice formă violență și amenințare, indiferent de cine este autorul acestor acțiuni. “

Ion ONȚA, CONSILIER MAN: „O altă minciună expusă ieri de dl Catlabuga a fost că nu cunoaște esența materialelor și că nu poate să se expună asupra lor. Ceea ce este un fals, pentru că el personal a dat indicații după două luni de zile după ce au fost scrise plângerile, la Direcția Econimică, în cadrul INI.”

În semn de susținere, deputați și consilieri ai MAN au organizat o conferință de presă, în care au condamnat ceea ce au numit o tentativă de intimidare a colegului lor și au cerut Procuraturii și Poliției să investigheze cazul.

Olga URSU, DEPUTAT MAN: „Toate acestea conturează clar o posibilă reglare de conturi. Într-un stat de drept, pe care spunem că-l construim, aceste acțiuni sunt inadmisibile. Solicităm pubic ca dl Catlabuga să vină în plenul Parlamentului cu explicații clare privind aceste acuzații grave și presupuse răfuieli, care au loc în cadrul instutuțiile statului.”

Ion Onța, în vârstă de 32 de ani, rămâne în arest la domiciliu până pe 15 august, după o decizie a Curții de Apel Chișinău. Consilierul municipal MAN a fost reținut pe 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro. Anchetatorii spun că acesta le-ar fi promis victimelor un profit anual de 20 la sută din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău și le-ar fi convins să-i transfere banii în mai multe tranșe. Pentru a le câștiga încrederea, Onța le-ar fi restituit periodic câte 10 la sută din sumele investite. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare.