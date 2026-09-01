Regiunea transnistreană intră, de astăzi, într-o nouă etapă de aliniere la sistemul fiscal al Republicii Moldova. Începând cu 1 septembrie 2026, agenții economici din stânga Nistrului vor achita TVA și accize pentru o parte dintre mărfurile introduse în țară, inclusiv pentru tutun, alcool, caviar, blănuri și metale prețioase. Despre această măsură autoritățile au anunțat anterior că face parte din procesul de eliminare treptată a facilităților fiscale.

Proiectul care vine să elimine treptat facilitățile fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană a fost votat pe 30 aprilie în a doua lectură. Primele scutiri vor fi eliminate din acest an pentru produse neesențiale, precum alcool sau tutun. Astfel, agenții economici din stânga Nistrului vor achita TVA și accize pentru mărfurile importate.

„Aceste acțiuni reprezintă un pas important pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Pentru prima dată din 2000 încoace, se aplică principiul „aceiași țară, aceleași taxe”. Cetățenii noștri din stânga Nistrului trebuie să se bucure și ei de beneficiile unui stat funcțional și viabil, iar agenții economici de pe ambele maluri trebuie să aibă parte de tratament echitabil la plata impozitelor”, a scris Radu Marian, unul dintre autorii proiectului.

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Toate facilitățile fiscale urmează să fie eliminate până la finalul anului 2029. Implementarea integrală a acestor măsuri va aduce în bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3,3 miliarde de lei anual, au spus autorii proiectului, bani care urmează să fie investiți în proiecte pentru cetățenii din regiunea transnitreană.

Regimul separatist de la Tiraspol a criticat proiectul. Pe 29 aprilie, așa-numitul Soviet Suprem a adoptat un demers prin care a solicitat ca inițiativa să nu fie aprobată, acuzând Chișinăul că ar provoca astfel o criză economică în regiune. Autoritățile constituționale neagă acest lucru.

Despre poziția critică a Tiraspolului față de acest proiect au vorbit anterior și experții, care au explicat că inițiativa va duce cel puțin la reintegrare economică a țării. Ba mai mult, potrivit acestora, pentru cei care își duc afacerile cu bună credință modificarea va aduce și beneficii, inclusiv o libertate mai mare pe piața UE.