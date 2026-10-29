Ucraina ar putea livra gaze naturale Republicii Moldova chiar în acest sezon rece, iar cele două țări discută despre posibilitatea unei asemenea cooperări. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, susține că autoritățile ucrainene sunt pregătite să ajute Republica Moldova în cazul unei situații critice.

Diplomatul a declarat în cadrul unei emisiuni de la RLive că Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza gaze naturale și că ministerele de resort din cele două țări mențin o colaborare strânsă în domeniul energetic. Întrebat dacă livrările ar putea începe chiar în această iarnă, ambasadorul a răspuns că da.

Paun ROHOVEI, AMBASADORUL UCRAINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Da, absolut. În acest sezon se va întâmpla acest lucru”.

În ceea ce privește prețul, Rohovei a precizat că gazele transportate de la distanțe mici ar putea fi un avantaj pentru țara noastră. Acesta a dat asigurări că Ucraina va ține cont de relațiile de prietenie cu Republica Moldova și că ar putea fi identificată o formulă avantajoasă în urma negocierilor.

Paun ROHOVEI, AMBASADORUL UCRAINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Ucraina și-a arătat toată disponibilitatea și deschiderea de a coopera cu Republica Moldova, inclusiv de a-i furniza unele cantități de gaz. Noi avem o interacțiune extraordinară în domeniul energetic, între ministerele energiei. Ținem mâna pe puls, știm care este situația, cum se dezvoltă și, în conformitate cu dezvoltarea situației, vom fi pregătiți să ajutăm Moldova în momentul critic. Dacă să vorbim de preț, desigur că gazul adus la mii de km va fi mai scump, decât cel adus mai de aproape. Plus la aceasta, Ucraina este flexibilă, ținând cont că Republica Moldova este un stat prieten. Cred cu fermitate că se va găsi o formulă de livrare a acestor gaze, ca urmare a unor tratative care vor avea loc”.

Tofan a mers la Kiev pentru negocieri privind livrările de gaze

Premierul Vasile Tofan a mers la sfârșitul acestei săptămâni în Ucraina, în încercarea de a obține gaz mai ieftin. Autoritățile poartă discuții intense cu cele de la Kiev, în condițiile în care țara vecină are producție proprie și un surplus de gaze. În paralel, autoritățile discută și cu alte state pentru încheierea unor contracte mai avantajoase, pe fondul scumpirii gazelor naturale pe bursă.

Potrivit șefului Guvernului, Ucraina are producție proprie și un surplus de gaze, iar autoritățile celor două țări caută o formulă de colaborare. Între timp, Chișinăul caută contracte de gaze mai avantajoase și discută inclusiv cu Azerbaidjan, Qatar și Turkmenistan, a spus Tofan. Negocierile au loc în condițiile în care prețul gazelor la bursă a ajuns la 86 de euro pentru un megawatt-oră, potrivit cifrelor prezentate la ședința Guvernului. Este de peste trei ori mai mult decât în ianuarie.

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Scumpirile de pe piața internațională se resimt deja în facturile consumatorilor din Republica Moldova. Din 1 octombrie, un metru cub de gaze costă 26 de lei și 14 bani, cu TVA inclus. O nouă ajustare până la sfârșitul anului nu este exclusă și va depinde de evoluția prețurilor de achiziție.

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