Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia” negociază cu „Calea Ferată din Moldova” reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Discuțiile au loc pe fondul eforturilor Ucrainei de a menține rute alternative de export, dar și al problemelor financiare cu care se confruntă operatorul feroviar moldovean.

Solicitarea a fost confirmată de adjunctul directorului Departamentului pentru Tehnologia Transporturilor și Activitate Comercială din cadrul companiei ucrainene, Valerii Tkaciov, în cadrul unei reuniuni online cu reprezentanții pieței agricole, citat de RAIL.insider.

„Într-adevăr, solicităm o reducere de 50% a tarifului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat oficialul ucrainean.

CFM cere garanții privind cantitățile de marfă

Potrivit lui Tkaciov, „Calea Ferată din Moldova” este dispusă să examineze această solicitare, însă așteaptă garanții din partea exportatorilor ucraineni privind volumele de mărfuri care ar urma să tranziteze teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, negocierile vizează nu doar reducerea tarifelor, ci și asigurarea unui flux constant de transporturi, care să justifice modificarea condițiilor comerciale.

Ucraina ar putea veni cu locomotive pentru trenurile de tranzit

Pe masa discuțiilor se află și problema deficitului de locomotive cu care se confruntă CFM.

Din cauza lipsei de resurse tehnice, operatorul feroviar moldovean a propus ca trenurile care traversează Republica Moldova să fie tractate cu locomotive ale companiei „Ukrzaliznytsia”.

Valerii Tkaciov a precizat că negocierile continuă, iar o decizie finală va fi anunțată după încheierea discuțiilor dintre cele două părți.

CFM traversează o perioadă financiară dificilă

Solicitarea Ucrainei vine într-un moment complicat pentru „Calea Ferată din Moldova”, care se confruntă cu probleme financiare majore.

În ultimele luni, întreprinderea a scos la licitație mai multe locomotive și alte bunuri pentru a obține lichidități și a reduce presiunea financiară.

Potrivit datelor prezentate de companie, CFM avea în 2025 datorii de aproximativ 450 de milioane de lei. Deși obligațiile financiare au fost reduse cu peste 15% față de anul precedent, întreprinderea a înregistrat în continuare pierderi, cu un deficit de 152,4 milioane de lei doar în primele șase luni ale anului 2025.