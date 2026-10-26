Ucraina a solicitat Republicii Moldova să prelungească și în 2027 reducerea de 50% la tarifele pentru serviciile logistice, aplicată tranzitului cerealelor ucrainene. Premierul ucrainean Serhii Korețki declarat că, datorită acestui acord, volumul cerealelor transportate prin Moldova a crescut de trei ori în opt luni.

Oficialul i-a mulțumit Chișinăului pentru facilitățile oferite și a explicat că acestea sunt importante în contextul atacurilor rusești continue asupra infrastructurii portuare din Ucraina, care afectează exporturile țării, se arată într-un mesaj video publicat de unian.net.

Serhii KOREȚKI, PREMIERUL UCRAINEI:„Am solicitat prelungirea acestor condiții și pentru 2027, pentru a avea un flux de export previzibil, atât pentru Ucraina, cât și pentru Moldova. Consider că este în avantajul ambelor țări: venituri suplimentare pentru Republica Moldova și diversificarea rutelor pentru Ucraina”.

Totodată, Ucraina s-a arătat dispusă să pună la dispoziția Republicii Moldova locomotive și echipe de personal feroviar, pentru a contribui la creșterea capacității de tranzit.

Când a oferit Moldova Ucrainei reducerea de 50%?

Republica Moldova a redus cu 50% costurile pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Înțelegerea a fost convenită de autoritățile de la Chișinău și Kiev și este valabilă din 10 august până la sfârșitul anului 2026. Măsura vine în sprijinul exportatorilor ucraineni, în condițiile în care războiul și atacurile rusești asupra infrastructurii din regiune complică rutele comerciale.

Autoritățile de la Kiev consideră că această decizie reprezintă un sprijin concret pentru companiile ucrainene care încearcă să-și mențină exporturile în contextul atacurilor rusești și al riscurilor din Marea Neagră.

Moldova, o rută importantă pentru exporturile Ucrainei

Prin această măsură, Republica Moldova își consolidează rolul de coridor de tranzit pentru mărfurile ucrainene către România și alte piețe europene.

Reducerea costurilor de transport ar putea face rutele feroviare prin Moldova mai atractive pentru exportatorii ucraineni și ar putea contribui la fluidizarea transportului de mărfuri.

Premierul ucrainean a salutat decizia și a mulțumit Guvernului de la Chișinău pentru sprijin.

Și trenul Kiev–Chișinău își schimbă ruta

În cadrul aceleiași cooperări dintre cele două țări, din 17 august a fost modificată ruta trenului Kiev–Chișinău.

Potrivit premierului ucrainean, schimbarea permite pasagerilor să ajungă mai rapid și mai comod la Aeroportul Internațional Chișinău.

Oficialul ucrainean a subliniat că Kievul și Chișinăul vor continua să extindă cooperarea în domeniul transporturilor și logisticii, cu obiectivul de a crea rute mai eficiente între Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană.

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