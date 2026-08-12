Republica Moldova reduce cu 50% costurile pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Înțelegerea a fost convenită de autoritățile de la Chișinău și Kiev și este valabilă din 10 august până la sfârșitul anului 2026. Măsura vine în sprijinul exportatorilor ucraineni, în condițiile în care războiul și atacurile rusești asupra infrastructurii din regiune complică rutele comerciale.

Potrivit premierului Ucrainei, Serghei Korețki, acordul privind reducerea tarifelor a fost discutat în cadrul unei convorbiri recente cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

Noul regim prevede o reducere de 50% pentru transportul feroviar de tranzit al mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Măsura a intrat în vigoare pe 10 august și va fi aplicată până la 31 decembrie 2026.

Autoritățile de la Kiev consideră că această decizie reprezintă un sprijin concret pentru companiile ucrainene care încearcă să-și mențină exporturile în contextul atacurilor rusești și al riscurilor din Marea Neagră.

Moldova, o rută importantă pentru exporturile Ucrainei

Prin această măsură, Republica Moldova își consolidează rolul de coridor de tranzit pentru mărfurile ucrainene către România și alte piețe europene.

Reducerea costurilor de transport ar putea face rutele feroviare prin Moldova mai atractive pentru exportatorii ucraineni și ar putea contribui la fluidizarea transportului de mărfuri.

Premierul ucrainean a salutat decizia și a mulțumit Guvernului de la Chișinău pentru sprijin.

Și trenul Kiev–Chișinău își schimbă ruta

În cadrul aceleiași cooperări dintre cele două țări, din 17 august va fi modificată ruta trenului Kiev–Chișinău.

Potrivit premierului ucrainean, schimbarea va permite pasagerilor să ajungă mai rapid și mai comod la Aeroportul Internațional Chișinău.

Oficialul ucrainean a subliniat că Kievul și Chișinăul vor continua să extindă cooperarea în domeniul transporturilor și logisticii, cu obiectivul de a crea rute mai eficiente între Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană.