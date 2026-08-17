Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă dificilă, în condițiile în care Rusia ar putea relua atacurile asupra infrastructurii energetice. Uniunea Europeană promite sprijin pentru repararea sistemului energetic, furnizarea de echipamente și consolidarea apărării antiaeriene. Totodată, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, anunță pentru această toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul războiului.

Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în următoarele luni.

Kaja KALLAS, ȘEFA DIPLOMAȚIEI EUROPENE: „Sancționăm Rusia într-un ritm și la o amploare fără precedent. Măsurile adoptate astăzi, împreună cu viitorul al 21-lea pachet de sancțiuni, vizează peste 250 de persoane și entități. Este cel mai amplu val de sancțiuni individuale adoptat de UE de la invazia rusă din 2022. Ținta principală este baza financiară a mașinii de război a Rusiei”.

Kallas nu a oferit însă detalii despre calendarul adoptării sau despre conținutul noului pachet. Anterior, presa a relatat că UE intenționează să sancționeze peste 1.600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Kaja KALLAS, ȘEFA DIPLOMAȚIEI EUROPENE:„Probabil, în iarna următoare, Rusia va lovi din nou sistemul energetic ucrainean. De aceea, ne pregătim. Ucraina are nevoie de generatoare, piese de schimb și finanțare pentru reparații. Apărarea antiaeriană rămâne, de asemenea, o prioritate, iar fac apel la statele membre care dispun de sisteme disponibile să le pună la dispoziția Ucrainei.”

Kallas a vorbit și despre Republica Moldova, care ar urma să primească 120 de milioane de euro pentru consolidărea capacităților de apărare aeriană ale țării. Acesta fiind Moldova va primi cel mai mare pachet de sprijin pentru apărarea aeriană din istorie din partea UE.

Miniștrii au aprobat, de asemenea, un sprijin suplimentar de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, prin Instrumentul European pentru Pace. Acesta este cel mai mare pachet de sprijin acordat până acum și va contribui la consolidarea capacităților de apărare aeriană ale țării.

Cei 120 de milioane de euro vor fi utilizați pentru achiziționarea unui sistem modern de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru Armata Națională. Astfel, sprijinul total oferit Republicii Moldova de UE prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Potrivit Ministerului de Externe, echipamentele oferite anterior au fost folosite și în misiuni civile, inclusiv pentru dezamorsarea munițiilor, asigurarea cu apă potabilă în localitățile afectate de poluarea Nistrului și intervenții în urma inundațiilor din primăvara acestui an.