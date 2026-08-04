Republica Moldova se va confrunta în această seară, între orele 21:00 și 23:00, cu un deficit de energie electrică, provocat de consumul ridicat generat de valul de caniculă care afectează întreaga regiune. În acest context, autoritățile îndeamnă populația să reducă voluntar consumul de energie pentru a contribui la menținerea stabilității sistemului electroenergetic și recomandă cetățenilor să fie pregătiți pentru eventuale întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică.

Potrivit autorităților, temperaturile extreme au determinat o creștere semnificativă a consumului de energie, în timp ce producția de electricitate este afectată de condițiile meteorologice. Pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic, operatorii au întreprins toate demersurile necesare pentru procurarea energiei și vor utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie.

Cetățenii - îndemnați să reducă voluntar consumul de energie electrică

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să reducă voluntar consumul de energie electrică între orele 21:00 și 23:00. Autoritățile recomandă stingerea luminilor și a aparatelor electrice care nu sunt utilizate, amânarea folosirii electrocasnicelor cu consum mare, precum mașinile de spălat, uscătoarele sau cuptoarele electrice, utilizarea aparatelor de aer condiționat doar dacă este strict necesar și evitarea folosirii ascensoarelor, acolo unde este posibil.

Totodată, populația este sfătuită să se pregătească pentru eventuale întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică, prin încărcarea telefoanelor mobile și pregătirea unor surse alternative de iluminat.

Autoritățile dau asigurări că serviciile esențiale, inclusiv spitalele, serviciile de urgență și infrastructura critică, vor funcționa în regim normal pe întreaga durată a perioadei cu risc de deficit energetic.

Cod galben de caniculă, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru astăzi, 4 august, Cod galben de caniculă în întreaga țară. Meteorologii anunță temperaturi maxime de 33 - 35 grade pe arii extinse, iar izolat valorile vor ajunge până la 36 grade.

Citeste si : Cod GALBEN de caniculă în toată Republica Moldova: temperaturile vor urca până la 36 de grade. Când intră în vigoare avertizarea - FOTO