Guvernul a prelungit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic din Republica Moldova. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, în contextul necesității de a menține măsurile speciale pentru gestionarea și monitorizarea situației din cele două domenii. Măsura a fost inclusă pe ordinea de zi suplimentar, la începutul ședinței Guvernului.

Directorul General al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că sunt înregistrate probleme atât în domeniul electroenergetic și al produselor petroliere, cât și în sectorul hidrologic.

„Avem o situație complicată în domeniul electroenergetic, în domeniul produselor petroliere. În continuare, atât regional, cât și global, sunt perturbate lanțurile logistice, iar acest lucru a dus și la creșterea prețurilor”, a declarat Serghei Diaconu.

Potrivit acestuia, o situație deosebit de gravă se atestă și în domeniul hidrologic. Nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a coborât cu aproape 9 metri sub nivelul normal de retenție.

„La moment, avem o situație foarte gravă la lacul de acumulare nistrean, unde s-a ajuns la un nivel de sub 9 metri sub nivelul normal de retenție”, a precizat Diaconu.

Probleme sunt înregistrate și la lacul Costești-Stânca, unde nivelul apei este cu aproape 7 metri sub limita normală. În unele regiuni, mai multe lacuri au secat complet.

Autoritățile monitorizează stocurile de carburanți și nivelul apei din Nistru

Pe durata stării de alertă, autoritățile vor monitoriza evoluția stocurilor de carburanți și nivelul apei din Nistru. Totodată, instituțiile responsabile vor putea interveni mai rapid pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu combustibil și apă.

Starea de alertă, instituită pe fondul riscului de deficit de combustibil și al scăderii debitului Nistrului

La 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.

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