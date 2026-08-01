Ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de primăvară a fost marcată de un număr record de proiecte adoptate, multe dintre ele legate de procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totuși, monitorizarea realizată de Promo-LEX arată că activitatea legislativă a continuat să fie afectată de probleme privind transparența decizională, respectarea termenelor procedurale și planificarea agendei parlamentare.

Ședința plenară din 30 iulie a avut pe ordinea de zi 35 de subiecte, după ce Biroul permanent al Parlamentului a aprobat inițial agenda la 27 iulie, iar două zile mai târziu a fost inclus un supliment cu încă nouă proiecte.

Potrivit Promo-LEX, Regulamentul Parlamentului prevede aprobarea ordinii de zi pentru o perioadă de două săptămâni și publicarea acesteia înainte de începerea perioadei de lucru, reguli importante pentru asigurarea transparenței și a unei planificări eficiente a activității legislative.

În cadrul ultimei ședințe au fost adoptate 28 de proiecte de lege și trei proiecte de hotărâre. Dintre proiectele de lege aprobate, șase au trecut în prima lectură, 16 în lectura a doua, două în lectura a treia, iar patru au fost adoptate în prima și a doua lectură.

13 proiecte adoptate, legate de parcursul european al Republicii Moldova

Promo-LEX menționează că 13 dintre cele 28 de proiecte de lege adoptate au avut legătură directă cu procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Acestea au vizat domenii precum:

libera circulație a lucrătorilor și a bunurilor;

reforma justiției și drepturile fundamentale;

achizițiile publice;

serviciile financiare;

transporturile și rețelele transeuropene.

Proiectele au vizat capitole de negociere din cadrul Clusterelor 1 „Valori fundamentale”, 2 „Piața internă” și 4 „Agenda verde și conectivitatea sustenabilă”.

Critici privind adoptarea accelerată a modificărilor la Codul electoral

Unul dintre cele mai discutate subiecte ale ședinței a fost proiectul de modificare a Codului electoral, examinat în prima lectură.

Promo-LEX susține că documentul a fost analizat într-un timp foarte scurt – la doar trei zile de la înregistrare –, fără ca expertiza anticorupție și avizul Direcției Generale Juridice să fie disponibile înainte de examinare, iar raportul comisiei parlamentare a fost aprobat chiar în ziua ședinței plenare.

Organizația consideră că procedura accelerată a limitat posibilitatea unei analize juridice aprofundate și a unor consultări publice eficiente.

Totodată, Promo-LEX a menționat că modificarea legislației electorale pentru organizarea alegerilor regionale din 15 noiembrie este necesară, însă recomandă desfășurarea unor consultări publice înainte de lectura a doua.

Transparența, afectată în cazul majorității proiectelor

Potrivit raportului de monitorizare, transparența decizională a fost afectată în cazul a 19 dintre cele 28 de proiecte de lege adoptate, ceea ce reprezintă aproximativ 68%.

Printre problemele identificate se numără:

nerespectarea termenului minim de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor de către părțile interesate;

lipsa publicării la timp a rapoartelor comisiilor parlamentare, expertizelor anticorupție și avizelor juridice;

aprobarea mai multor rapoarte ale comisiilor chiar în ziua examinării proiectelor în plen.

Promo-LEX susține că astfel de practici reduc transparența procesului legislativ și limitează posibilitatea societății civile, deputaților și cetățenilor de a analiza documentele înainte de vot.

Majoritatea și opoziția au votat împreună mai multe proiecte

În același timp, ședința a fost marcată și de mai multe voturi comune între majoritatea parlamentară și opoziție.

Potrivit Promo-LEX, deputații au susținut împreună cel puțin șapte proiecte, printre care:

finanțarea proiectului „Livada Moldovei II” printr-un acord cu Banca Europeană de Investiții;

măsuri privind garanțiile procedurale pentru persoanele urmărite penal;

dezvoltarea rețelei transeuropene de transport;

prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;

combaterea circulației ilegale a drogurilor.

Sesiunea de primăvară, încheiată cu votul a 67 de deputați

Ședința plenară a durat aproximativ 11 ore și un minut, cea mai lungă dezbatere fiind dedicată proiectului privind reforma „Restart în educație”, discutat timp de aproape cinci ore.

Din cele 35 de subiecte incluse pe agendă, deputații au examinat 31, iar trei proiecte au fost transferate pentru sesiunea următoare.

La final, Parlamentul a aprobat cu votul a 67 de deputați hotărârea privind încheierea sesiunii de primăvară. Monitorizarea activității legislative este realizată de Promo-LEX cu sprijinul Suediei și al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.