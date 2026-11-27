Astăzi este ultima zi de campanie electorală în Autonomia Găgăuză, iar duminică alegătorii sunt așteptați la urne pentru turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară. În cursa au rămas candidatul independent Alexandr Stoianoglo și socialistul Fiodor Gagauz. Scrutinul are loc pe fondul unor nereguli semnalate de observatorii Promo-LEX: de la mesaje electoral coordonate pe rețelele sociale și suspiciuni de agitație din partea unor primari, până la cheltuieli de campanie neraportate.

Alexandra CAPCELEA, ANALISTĂ FINANICIARĂ PROMO-LEX: „Rețeaua internet a fost principalul canal de promovare. 25 de cazuri au fost pentru candidatul Feodor Gagauz și 13 pentru candidatul independent Alexandru Stoianoglo."

Potrivit Promo-LEX unii primari ar fi făcut agitație electorală în favoarea candidaților, iar pe rețelele sociale au fost identificate conturi care distribuiau coordonat mesaje de susținere sau denigrare.

Alexandra CAPCELEA, ANALISTĂ FINANICIARĂ PROMO-LEX:„Campania a început oficial pe 18 noiembrie. Totuși, pe 16 și 17 noiembrie, observatorii au găsit cel puțin 9 postări online cu elemente de agitație. 6 au fost atribuite pentru alegerile pentru adunarea populară și 3 pentru funcția de guvernator. Postările nu doar le mulțumeau alegătorilor pentru votul lor în primul tur. În acele postări, concurenții le cereau alegăturilor și sprijin pentru turul al doilea.”

Observatorii au estimat și cheltuieli de campanie neraportate de peste 37 de mii de lei. Constatările vizează perioada 18–25 noiembrie.

Alexandra CAPCELEA, ANALISTĂ FINANICIARĂ PROMO-LEX:„Cheltuielele declarate la funcție de guvernator au fost în total de 196.644 lei. Lui Fiodor Gagauz, candidatul PSRM, îi revin 89,1%. iar lui Alexandru Stoianoglu, candidat independent, 10,9%."

O altă problemă semnalată este activitatea coordonată a unor conturi online, care au publicat mesaje în susținerea unui candidat și împotriva contracandidatului său. Promo-LEX atrage atenția că legislația electorală nu reglementează suficient de clar implicarea terților în campanie.

Nicolae PANFIL, DIRECTOR DE PROGRAM AL ASOCIAȘIEI PROMO-LEX:„Vreau să atrag atenția că există un prag de participare minim de 20% care trebuie atins pentru ca alegerile să fie validate. Vorbim aici despre adunarea populară și alegerile pentru funcția de Bașcan. Pentru Baurci, în continuare, unde sunt alegeri repetate, pragul este de 25%.”

Duminică, în Aautonomie va avea loc turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan, iar în aceeași zi, alegătorii vor vota și în 21 de circumscripții pentru Adunarea Populară.