Cetățenii mai au la dispoziție doar trei zile pentru a depune cereri și a beneficia de compensații începând cu luna noiembrie. Până acum, au fost înregistrate peste 643.000 de solicitări pe platforma compensatii.gov.md.

Potrivit Ministerului Muncii, de la lansarea procesului de înregistrare, pe platforma compensatii.gov.md au fost înregistrate 643.268 de cereri. Dintre acestea, 350.623 au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, iar 292.645 au fost depuse online.

Totodată, operatorii Liniei Verzi a programului, la numărul 0 8000 5000, au oferit suport pentru 27.678 de cetățeni. Serviciul este disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.

Până când pot fi depuse cererile

Cererile pentru a beneficia de compensații începând cu luna noiembrie pot fi depuse până pe 27 noiembrie 2026.

Cetățenii vor putea solicita compensații și după această dată, până pe 25 ale fiecărei luni. În acest caz, ajutorul va fi acordat începând cu luna în care a fost depusă cererea.

O nouă ajustare a tarifelor ar putea avea loc în 2027

Șeful Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare a tarifelor ar putea avea loc în 2027, chiar dacă situația de pe piața mondială se va îmbunătăți.

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Când au fost modificate ultima dată tarifele

Ultima ajustare a prețurilor reglementate la energia electrică pentru consumatorii finali din Republica Moldova a avut loc la 31 martie 2026. Atunci au fost aprobate noile tarife, care au intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2026.