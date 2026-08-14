Un adolescent de 16 ani din raionul Strășeni este cercetat penal după ce ar fi furat un ATV în valoare de peste 155.000 de lei din parcarea unei rețele de magazine auto din Chișinău. Vehiculul a fost recuperat de polițiști și urmează să fie restituit proprietarului, iar tânărul ar putea până la patru ani la închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe timp de noapte. Adolescentul ar fi intrat în parcarea unei rețele de magazine auto din capitală, de unde ar fi furat ATV-ul, după care a plecat într-o direcție necunoscută.

În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Totodată, polițiștii au găsit și ridicat ATV-ul furat, care urmează să fie restituit proprietarului.

Ar putea fi condamnat la până la patru ani de închisoare.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, adolescentul ar putea fi condamnat la până la patru ani de închisoare.