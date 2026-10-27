Un adolescent de 16 ani este cercetat penal, fiind suspectat de distribuirea drogurilor în capitală. La domiciliul acestuia, polițiștii au găsit aproximativ 100 de grame de mefedronă.

Potrivit poliției, adolescentul este suspectat de distribuirea substanțelor interzise pe teritoriul capitalei.

Ce au găsit în urma perchezițiilor

În urma percheziții la locuința adolescentului au fost ridicate, pe lângă mefedronă, un cântar de mici dimensiuni, pachețele pentru porționarea drogurilor și alte obiecte care ar indica implicarea acestuia în activitatea ilegală.

Ce pedeapsă prevede legea

Adolescentul poate fi condamnat la închisoare de la 7 la 15 ani.

Investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate și a destructura întregul circuit infracțional.