Un adolescent de 15 ani este suspectat că a plasat peste 60 de pachețele cu droguri în diferite ascunzișuri din Edineț. Polițiștii au găsit alte 14 pachețele după ce au verificat telefonul acestuia și au urmărit informațiile din aplicația Telegram.

Potrivit poliției, în urma percheziției la el acasă au fost găsite un cântar electronic, bandă adezivă și un telefon mobil. În telefon, polițiștii au găsit fotografii și mesaje pe Telegram, care i-au ajutat să afle unde erau ascunse drogurile.

Alte 14 pachețele, găsite cu ajutorul telefonului

Astfel, polițiștii au ajuns la alte 14 pachețele cu substanță vegetală.

Acestea au fost ridicate pentru a fi examinate, iar pe caz a fost pornită o cauză penală pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare.