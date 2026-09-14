Un adolescent de 16 ani din Soroca a fost prins în stare de ebrietate la volan și fără permis de conducere. Acesta a fost amendat cu 40 de mii de lei.

Potrivit Judecătoriei Soroca, totul s-a întâmplat la 3 august. Băiatul a fost oprit de polițiști pentru verificare și a fost prins fără permis de conducere și testat alcoolscopic. Astfel, s-a depistat că limita admisibilă de alcool a fost depășită de două ori, rezultatul fixând 0,28mg/l în aerul expirat.

Și-a recunoscut vina

În cadrul ședinței de judecată, acesta și-a recunoscut vina. Instanța a hotărât o pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 40 de mii de lei.

Totodată, în document se precizează faptul că băiatul nu poate fi arestat contravențional așa cum prevede legea în asemenea infracțiuni în cazul persoanelor de la 18 ani, deoarece este minor.