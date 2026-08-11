Un adolescent de 17 ani din Chișinău este cercetat penal, după ce a fost reținut în flagrant, în timp ce plasa substanțe interzise în ascunzișuri.

Potrivit poliției, în momentul reținerii, asupra acestuia au fost depistate mai multe pachețele cu PVP (sare).

S-a stabilit că tânărul activa în calitate de curier pentru o rețea de distribuire a drogurilor și coordona activitatea prin Telegram.

Adolescentul, cercetat penal

Băiatul este cercetat penal. Totodată, poliția menționează că faptul că este copil nu exclude răspunderea penală, inclusiv pentru implicarea în activități de distribuire, transportare sau plasare a drogurilor.