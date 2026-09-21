Un alt obiect aerian a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Este al doilea obiect depistat astăzi.

Potrivit ministerului Apărării, obiectul a fost detectat venind din direcția localității Maiaki, regiunea Odesa, și a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova la ora 12:34, în direcția localității Palanca, raionul Ștefan Vodă.

Două minute mai târziu, la ora 12:36, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și a revenit în Ucraina, în direcția localității Biliaivka.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile naționale și partenerii.

Autoritățile au verificat zona Briceni

În această dimineață, autoritățile au anunțat că un obiect aerian neidentificat a traversat din nou neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat de sistemele de supraveghere ale Serviciului operații aeriene la ora 00:17. Acesta a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Tribusivca, regiunea Vinița, Ucraina, deplasându-se spre Hristovaia, în regiunea transnistreană.

Ulterior, obiectul și-a schimbat direcția spre nord, fiind observat în zona localității Iampol, în apropierea frontierei. Traiectoria a continuat spre orașul Dondușeni, iar la ora 00:38 acesta a fost detectat deplasându-se în direcția raionului Briceni.

La ora 00:44, obiectul a dispărut de pe sistemele de supraveghere în proximitatea localității Tabani, raionul Briceni.

Spațiul aerian - restricționat temporar

Pentru măsuri de securitate, autoritățile au restricționat temporar spațiul aerian din nordul țării, timp de 24 de minute.

După dispariția obiectului de pe radare, echipe ale Armatei Naționale, inclusiv structuri de recunoaștere și geniu, împreună cu reprezentanți ai altor instituții de forță, s-au deplasat în zona satului Tabani pentru verificarea terenului și identificarea eventualelor urme.

Ministerul Apărării precizează că incidentul a avut loc în urma atacurilor masive desfășurate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Un nou caz de survolare neautorizată

Nu este unicul incident de acest fel. În ultima perioadă, în Republica Moldova au fost raportate mai multe cazuri de pătrundere neautorizată a dronelor în spațiul aerian național. În două dintre acestea, aparatele de zbor au explodat și au provocat incendii.

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