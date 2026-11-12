Un aparat de zbor a fost depistat într-o plantație de viță-de-vie de la marginea satului Antonești, raionul Ștefan Vodă. Poliția a fost alertată de un cetățean, care a semnalat prezența acestuia.

Potrivit poliției, la locul incidentului s-au deplasat experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, care examinează obiectul pentru a stabili natura și proveniența acestuia.

Recomandările poliției

Poliția avertizează cetățenii să nu se apropie de obiectul depistat, să nu atingă eventualele fragmente sau alte obiecte suspecte și să evite zona până la încheierea verificărilor.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre tipul aparatului de zbor sau proveniența acestuia.

Fragmentele unui aparat de zbor/ Telegram

Ieri, două rachete au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Ieri dimineață, două rachete de tip Banderol au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Odesa. Potrivit autorităților, primul incident a fost înregistrat în raionul Ștefan Vodă, iar al doilea – în regiunea transnistreană. Ambele rachete au traversat teritoriul țării în doar câteva minute. Ministerul de Externe condamnă aceste incidente, dar nu spune dacă îl va concova sau nu pe ambasadorul agreat al Rusiei.

Nu este prima dată când o rachetă de tip Banderol pătrunde în spațiul aerian al Republicii Moldova, un incident similar fiind raportat pe 17 august 2026. Banderol combină caracteristicile unei rachete de croazieră cu cele ale unei drone de atac, poate atinge viteze de peste 500 de kilometri pe oră și are o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. Deși este mai ieftină decât o rachetă de croazieră obișnuită, interceptarea sa poate necesita sisteme complexe de apărare antiaeriană.

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