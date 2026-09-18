O femeie de 64 de ani din Chișinău a rămas fără 1 120 735 de lei, după ce a fost contactată telefonic de un escroc care s-a prezentat inițial drept angajat al companiei „Premier Energy”, iar ulterior drept polițist. Femeia a fost convinsă, sub un pretext inventat, să transmită banii prin intermediul unui curier.

Cazul s-a produs în perioada 10–16 septembrie, însă a fost raportat abia acum.

Potrivit poliției, acesta este unul dintre cele două cazuri de escrocherie telefonică comise anterior și sesizate în ultimele 24 de ore. Prejudiciul total în cele două cazuri se ridică la 1 230 635 de lei.

S-a dat drept angajat Premier Energy, apoi polițist

Conform organelor de drept, femeia a fost contactată de o persoană necunoscută, care a schimbat identitatea pe parcursul discuției. Inițial, aceasta s-ar fi prezentat drept angajat al companiei „Premier Energy”, iar ulterior drept angajat al poliției.

Sub un pretext inventat, femeia a fost determinată să transmită prin intermediul unui curier suma de 1 120 735 de lei.

Alte 44 de tentative, dejucate

În același timp, în ultimele 24 de ore, datorită vigilenței cetățenilor, 44 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să înregistreze prejudicii.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau date bancare persoanelor necunoscute și să verifice informațiile primite prin apeluri telefonice, indiferent de instituția în numele căreia se prezintă interlocutorul.

Mii de victime și prejudicii de zeci de milioane de lei

De la începutul anului, mii de oameni au căzut victime escrocheriilor telefonice, iar prejudiciile provocate se ridică la zeci de milioane de lei. Escrocii se prezintă drept angajați ai băncilor, Poliției, companiilor energetice sau ai altor instituții și folosesc diverse pretexte pentru a-i convinge pe oameni să le ofere bani, date bancare ori coduri de acces. În unele cazuri, victimele au ajuns să transmită sume de sute de mii sau chiar peste un milion de lei.