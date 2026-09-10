Un automobil și un troleibuz s-au ciocnit, astăzi pe o stradă din Chișinău. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Regia Transport Electric, ne-au spus că pasagerii n-au avut de suferit.
Potrivit RTEC, accidentul a avut loc în jurul orei 14:00, pe bulevardul Renașterii Naționale.
A fost implicat troleibuzul numărul 12, iar transportul publica circula regulamentar pe banda sa.
În troliebuz se afla circa 40 de călători, iar nimeni dintre ei n-a avut de suferit.
Poliția investighează cazul.
Sursa foto: Facebook.com/GBMonline