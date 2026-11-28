Un accident rutier s-a produs în această dimineață, în apropiere de localitatea Vorniceni, raionul Strășeni. Un automobil de marca Volkswagen a derapat și s-a răsturnat în afara carosabilului.

Potrivit poliției, la volan se afla un bărbat de 40 de ani, care, preliminar, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul asupra mașinii.

A scăpat nevătamat

Din fericire, conducătorul auto nu a suferit traumatisme.

În contextul condițiilor meteo dificile și al riscului de formare a poleiului, polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să reducă viteza și să o adapteze permanent la starea carosabilului.

Autoritățile municipale și poliția atenționează șoferii să fie prudenți la drum

Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să manifeste prudență în trafic și în spațiile publice, în contextul condițiilor meteo de iarnă. Șoferii sunt avertizați să adapteze viteza la starea drumurilor, să păstreze distanța între mașini și să evite parcările neregulamentare, pentru a nu bloca accesul utilajelor speciale.

Peste 1000 de tone de sare tehnică, răspândite pe drumurile din țară

Drumarii au răspândit aproximativ 1.090 de tone de sare tehnică și peste 60 de tone de material antiderapant.

Lucrările s-au desfășurat în mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. Intervențiile au vizat atât traseele naționale, cât și drumurile regionale.

Meteorologii prognozează temperaturi scăzute în weekend

În cursul nopții, în nord se așteaptă -6 grad, ziua termometrele vor indica -2 grade, iar în capitală se așteaptă -3 grade noaptea, iar ziua se așteaptă 2 grade.