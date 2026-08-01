Și-a transformat unul dintre visuri în realitate. Cu rucsacul pregătit și multă ambiție, Cristi Busuioc, un băiat de 13 ani, a pornit pe jos într-o călătorie de sute de kilometri, care leagă Chișinăul de București. În fața lui sunt 450 de kilometri și 14 zile de drum, iar în spate – o comunitate întreagă care îl susține.

El este Cristi Busuioc și are 13 ani. Ambiția și curajul sunt trăsăturile care îl definesc cel mai bine. De ce? Pentru că și-a propus să parcurgă pe jos 450 de kilometri în doar 14 zile, având ca destinație Bucureștiul. Cristi a ales să își înceapă aventura dint-un loc emblematic pentru țara noastră, Piața Marii Adunări Naționale.

Cristi BUSUIOC, 13 ANI: „Eu doresc să fie unirea dintre România și Moldova și chiar încerc să unesc capitalele. Asta este ideea, fiindcă și logo-ul este – Două capitale, o singură dorință.”

„Am vrut să fac ceva, să chem tinerii să iasă din zona de confort, din zona de gadget-uri, chiar acum îi putem invita să vină, să facem împreună 5-10 kilometri, sunt bineveniți.”

Pregătirea pentru această provocare a durat peste un an. În tot acest timp, Cristi s-a antrenat constant: în fiecare duminică parcurgea chiar și câte 40 de kilometri pe jos, iar odată cu începutul verii a transformat acest obicei într-o rutină zilnică. Băiatul știe că îl așteaptă cel mai lung drum de până acum, așa că și-a făcut un plan bine calculat. Cristi vrea să parcurgă zilnic între 35 și 40 de kilometri, pentru ca, după 14 zile de mers, să ajungă la București.

Cristi BUSUIOC, 13 ANI: „Astăzi vom merge 35 de kilometri, până la Hîncești. Duminică vom ajunge la o benzinărie lângă vamă și deja luni vom trece vama Leușeni.”

Cristi va avea la dispoziție și o rulotă.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Aici este rulota care îl va însoți pe Cristi pe tot parcursul călătoriei. Ori de câte ori va simți nevoia să se odihnească, va putea face acest lucru în condiții de confort. De asemenea, pentru un plus de siguranță, pe spatele mașinii a fost aplicat un sticker cu mesajul: „În fața mașinii merge un copil de 13 ani.”

Alături de băiat, în această călătorie va fi familia – mama, tata și sora.

Andrei BUSUIOC, TATĂL: „Ideea a fost în felul următor. Ne-am trezit într-o bună zi cu o postare de-a lui pe TikTok în care spune că pe 14 august pornește spre București, după care s-a modificat data. În câteva ore ne-a anunțat și pe noi. Noi am luat-o puțin în glumă, dar îl susținem și am spus că ok, vom face mult antrenament. Au fost provocări între timp, de la profesori, colegi și așa mai departe.”

La plecare, Cristi a fost susținut de rude, prieteni, colegi, dar și persoane cunoscute din țară, printre care și interpretul Gabriel Nebunu.

Gabriel NEBUNU, INTERPRET: „Eu vreau să vă spun că eu în buletin sunt Nebunu, dar Cristi este nebun de-a dreptul, în sensul bun al cuvântului pentru că nu oricine se avântă într-un maraton în care să mergi până la București în 14 zile. Eu cred că trebuie să îl scriem în cărțile de istorie pentru că ne chinuim de atâțea ani să facem unirea, dar el face unirea dintre Basarabia și România pe jos și asta este de apreciat.”

Gabriel i-a oferit un cadou simbolic lui Cristi, care îi va fi de folos în călătorie.

Gabriel NEBUNU, INTERPRET: „Noi suntem alături de succesul lui. O trusă medicală la îndemână, rugăciune, spor și doamne ajută.”

În cele din urmă, toți l-au îmbrățișat pe băiat și i-au urat succes.

Încet, dar cu pași siguri, Cristi și-a început călătoria, care ar trebui să se încheie peste două săptămâni la București.