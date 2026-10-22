Un băiat de 7 ani din Tighina a ajuns de urgență la Centrul Mamei și Copilului, în weekend, după ce a înghițit 52 de baghete magnetice dintr-un joc de construcție. Medicii au reușit să extragă toate piesele pe cale endoscopică, iar copilul a scăpat de o intervenție chirurgicală.

Potrivit presei din regiune, mama băiatului a observat că din jocul de construcție lipseau mai multe piese. Întrebat, copilul a recunoscut că le-a înghițit, iar femeia s-a adresat imediat medicilor.

Magneții au fost descoperiți la radiografie

În urma unei radiografii, medicii au identificat magneții în stomacul copilului, înainte ca aceștia să ajungă în intestine. Specialiștii au intervenit endoscopic și au extras toate cele 52 de piese, evitând astfel o operație.

Copilul este în continuare sub supraveghere medicală

În prezent, băiatul se află în secția de chirurgie, unde este monitorizat de medici. Acesta urmează să fie externat după efectuarea unui examen de control.