Un băiețel de doi ani se află în stare gravă la spital, după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit din orașul Tighina.

Incidentul s-a produs pe 25 octombrie. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, părinții plecaseră la o înmormântare, lăsând acasă cei cinci copii ai familiei. Cel mai mare are 12 ani, iar cel mai mic, băiețelul de doi ani.

În timp ce frații mai mari se aflau într-o cameră, copilul a mers singur în bucătărie și s-a urcat pe pervazul ferestrei. Geamul era larg deschis, iar golul era acoperit doar de o plasă împotriva insectelor. Băiețelul s-ar fi sprijinit de aceasta, însă sistemul de fixare nu a rezistat, iar copilul a căzut de la înălțime.

Trecătorii au alertat serviciile de urgență

Căderea a fost observată de trecători, care au alertat serviciile de urgență. Băiețelul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost internat la reanimare din cauza traumatismelor grave.

Potrivit informațiilor, familia se afla anterior în atenția oamenilor legii. Inspectorii pentru minori i-ar fi sancționat administrativ pe părinți pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor privind creșterea și educarea copiilor.