Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru două infracțiuni de trafic de influență, după ce a cerut și a primit 50.000 de euro pentru a interveni pe lângă angajați ai unor instituții publice și procurori. Instanța a suspendat executarea pedepsei pe un termen de probă de 3 ani și a dispus confiscarea banilor. În același dosar a fost vizat și un al doilea condamnat, fost angajat al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, care a fost achitat.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în anul 2020, acesta a primit 25.000 de euro de la rudele unei persoane vizate într-un dosar penal. Bărbatul a declarat că poate influența angajați persoane cu funcții publice pentru obținerea unei soluții favorabile.

Într-un al doilea episod din același caz, acesta a primit încă 25.000 de euro și a afirmat că are influență asupra unor procurori, pe care îi poate determina să adopte o decizie favorabilă într-o altă cauză penală ce viza aceeași persoană.

Instanța a dispus confiscarea sumei de 50.000 de euro și a telefonului mobil al bărbatului.