Un bărbat de 31 de ani a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, după ce a comis 18 episoade de șantaj și trei furturi. Acesta fura plăcuțele de înmatriculare și oglinzile retrovizoare ale mașinilor, inclusiv ale celor înmatriculate în Ucraina, apoi le cerea proprietarilor bani pentru a le recupera.

Potrivit Procuraturii Generale, în a doua jumătate a anului 2025, bărbatul a început să fure plăcuțele de înmatriculare și oglinzile retrovizoare ale mașinilor. După aceea, lăsa pe parbrizul acestora un bilețel cu datele sale de contact de pe Telegram.

Proprietarii care voiau să-și recupereze bunurile îl contactau prin aplicație, iar acesta le cerea bani pentru a le spune unde le-a ascuns.

Câți bani cerea de la proprietarii mașinilor

Bărbatul cerea, de regulă, câte 2.000 de hrivne, echivalentul a aproximativ 810 lei. Într-un caz, a solicitat 1.500 de lei și încă 3.600 de hrivne, adică aproximativ 1.445 de lei.

Dacă nu primeau banii, proprietarii erau amenințați că bunurile le vor fi distruse. Pentru a încasa sumele, bărbatul le trimitea victimelor conturi bancare ale altor persoane.

A recunoscut faptele și a indicat locurile în care ascundea bunurile

Bărbatul și-a recunoscut faptele și a indicat locurile în care a comis unele furturi, precum și ascunzătorile bunurilor. O parte dintre acestea au fost găsite și ridicate de autorități.

Pe lângă cele 18 episoade de șantaj, bărbatul a comis trei furturi. În două cazuri, a furat elemente ale oglinzilor retrovizoare, iar în altul, o bicicletă în valoare de 4.500 de lei.

Ce pedeapsă a primit

Bărbatul a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare și amendat cu 100.000 de lei.