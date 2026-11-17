Un bărbat de 31 de ani a fost condamnat la 6 luni de închisoare după ce a făcut publice, fără acordul fostei iubite, fotografii în care aceasta apărea în ipostaze intime.

Potrivit Procuraturii Generale, totul a pornit de la un conflict dintre cei doi, provocat de gelozie. Bărbatul a distribuit fotografiile intime ale femeii fără acordul acesteia. Mai mult, le-a afișat la intrarea în blocul în care locuia fosta iubită și la locul ei de muncă.

Acesta a creat și conturi false pe rețelele de socializare, unde a folosit fotografiile respective.

A fost dat în căutare

Bărbatul și-a recunoscut vina și a spus că regretă cele întâmplate. Ulterior, însă, nu s-a prezentat în fața instanței și a fost anunțat în căutare.

Astfel, judecătorii au examinat cazul în lipsa lui și l-au găsit vinovat de încălcarea vieții private, condamnându-l la șase luni de închisoare.