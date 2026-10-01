Un alt bărbat a fost reținut la frontiera dintre Republica Moldova și România, într-un dosar de terorism. Este al doilea caz în decurs de mai puțin de o săptămână în care autoritățile române rețin, la punctul de trecere Albița, o persoană căutată de autoritățile europene pentru infracțiuni legate de războiul din Ucraina.

Cel mai recent caz îl vizează pe Sergiu Gurschi, un bărbat de 66 de ani, care deține cetățenia română și moldovenească. Acesta a fost prins pe 24 septembrie, în jurul orei 22:45, la punctul de frontieră Albița, în timp ce călătorea ca pasager într-un autocar.

Pe numele lui Gurschi, Tribunalul Districtual din Vilnius emisese, la 31 august 2026, un mandat european de arestare pentru o acuzație de terorism. Autoritățile lituaniene solicită predarea acestuia pentru a fi cercetat într-un dosar privind o serie de presupuse acte de sabotaj.

Ar fi implicat în incendierea unor colete

Potrivit anchetatorilor lituanieni, Gurschi ar fi făcut parte, începând din 2024, dintr-o grupare investigată pentru incendierea unor bunuri expediate prin intermediul unor companii de curierat, inclusiv DHL și DPD.

În unele dintre cazurile anchetate, coletele ar fi conținut dispozitive explozive ascunse. Autoritățile lituaniene susțin că acțiunile au fost desfășurate în scop terorist și au pus în pericol viața și sănătatea mai multor persoane.

Curtea de Apel Iași a dispus, pe 25 septembrie, arestarea provizorie a lui Gurschi pentru 15 zile, în vederea predării sale către autoritățile din Lituania. Un nou termen în dosar a fost stabilit pentru 7 octombrie.

Este al doilea caz într-o singură săptămână

Reținerea lui Gurschi vine la doar câteva zile după ce, tot la Albița, fusese capturat Iurie Manic, un cetățean al Republicii Moldova, căutat de autoritățile franceze, transmite ZiaruldeIași.

Manic a fost arestat pe 19 septembrie, după ce polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său exista un mandat european de arestare emis de autoritățile franceze.

El este cercetat pentru deteriorarea unor bunuri și pentru „subminarea moralului forțelor armate, cu intenția de a prejudicia apărarea națională”. Potrivit anchetatorilor francezi, Manic ar fi coordonat o operațiune în care mai multe persoane ar fi fost recrutate pentru a realiza graffiti-uri cu mesaje legate de războiul din Ucraina.

Astfel, în mai puțin de o săptămână, doi bărbați căutați în dosare cu acuzații legate de presupuse operațiuni de sabotaj și influență au fost depistați la aceeași frontieră, în punctul de trecere Albița.

În ambele cazuri, acuzațiile aparțin autorităților din statele care au emis mandatele, iar vinovăția persoanelor vizate urmează să fie stabilită de instanțele competente.