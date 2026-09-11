Trei tineri cu vârste de 17, 18 și 19 ani sunt cercetați penal, fiind suspectați că ar fi jefuit un bărbat de 39 de ani pe o stradă din capitală. Suspecții l-ar fi atacat pe timp de noapte și i-ar fi furat geanta în care se aflau bani și alte bunuri de valoare.

Potrivit poliției, cei trei ar fi observat victima în timp ce aceasta se deplasa pe stradă. Suspecții s-ar fi apropiat de bărbat și, prin aplicarea violenței fizice, i-ar fi sustras geanta.

Prejudiciul cauzat victimei este estimat la aproximativ 10 mii de lei.

După comiterea faptei, cei trei ar fi fugit într-o direcție necunoscută.

Polițiștii i-au identificat la scurt timp

În urma măsurilor întreprinse de organele de drept, suspecții au fost depistați la scurt timp.

Totodată, polițiștii au găsit geanta victimei, care ar fi fost aruncată de suspecți. Banii din interior nu au fost însă recuperați.

Ce pedeapsă ar putea primi tinerii

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar cei trei tineri sunt cercetați penal.

Dacă vinovăția lor va fi demonstrată în instanță, aceștia ar putea sta în închisoare de la 5 la 7 ani.