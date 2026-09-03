Escrocii continuă să facă victime prin apeluri telefonice, folosind identități false și pretinzând că reprezintă instituții sau companii cunoscute. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat trei cazuri de escrocherie telefonică, comise anterior, dar raportate abia acum de victime. Prejudiciul total se ridică la 431 036 de lei.

În același timp, vigilența oamenilor a permis prevenirea unui număr considerabil de fraude. Potrivit poliției, 82 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii.

Autoritățile atrag atenția că infractorii își schimbă frecvent scenariile, însă metoda rămâne, de cele mai multe ori, aceeași: apeluri neașteptate, presiune psihologică și folosirea unor identități false pentru a câștiga încrederea victimelor.

Un bărbat din Stăuceni a pierdut peste 216 mii de lei

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în Stăuceni. La 1 septembrie, un bărbat de 76 de ani a fost contactat telefonic de o persoană necunoscută, care s-a prezentat inițial drept angajat al companiei „Moldtelecom”, iar ulterior drept angajat al Poliției.

Suspectul a invocat existența unor probleme care ar fi necesitat intervenția celor două instituții și, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-ar fi convins pe bărbat să transmită fizic peste 216 500 de lei.

Banii au ajuns astfel la escroc, iar victima și-a dat seama ulterior că a fost înșelată.

Poliția: Nu transmiteți bani și date bancare la telefon

Organele de drept recomandă cetățenilor să nu ofere bani, date bancare, parole sau alte informații confidențiale persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.

În cazul unui apel suspect, poliția recomandă întreruperea imediată a conversației și sesizarea autorităților la numărul 112.