Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost găsit decedat în această dimineață, 28 iulie, în Parcul „Selecția” din municipiul Bălți.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției și specialiști, care au inițiat cercetările pentru stabilirea identității victimei și clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Ancheta este în desfășurare

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat informații despre posibilele cauze ale decesului. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în urma investigațiilor și a expertizei medico-legale, transmite Nordnews.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs incidentul.