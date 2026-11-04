Un bărbat de 33 de ani din Cahul a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce a introdus ilegal în Republica Moldova șapte mașini de lux din Uniunea Europeană și Marea Britanie. Automobilele, inclusiv unele furate, erau ulterior dezmembrate, iar piesele urmau să fie vândute.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, schema era pusă la cale de un grup criminal organizat. Membrii acestuia aduceau ilegal în Moldova automobile de marca Porsche, Mercedes, BMW și Audi, după care le dezasamblau pentru a vinde piesele auto.

Bărbatul condamnat era responsabil de introducerea mașinilor în țară. În timpul urmăririi penale, acesta și-a recunoscut vinovăția.

Condamnatul și-a recunoscut vina

Bărbatul și-a recunoscut vina și a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, acesta trebuie să achite statului 1,2 milioane de lei pentru mașinile introduse ilegal în țară.

Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în schema de contrabandă