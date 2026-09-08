Un bărbat din Cahul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul Centrului Național Anticorupție, fiind cerectat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi cerut 3500 de euro ca sa ajute o persoană să obțină un permis de conducere.

Potrivit procuraturii anticorupție, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Secției Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto și că în schimbul banilor poate asigura promovarea probelor teoretice și practice ale examenului auto.

Banii, transmiși sub controlul CNA

Sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție, a fost transmisă o parte din banii ceruți. Acesta ar fi acționat în complicitate cu alte persoane, iar identitatea lor urmează a fi stabilită.

Percheziții la domiciliul bănuitului

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru dosar. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.

În prezent, bărbatul este reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.