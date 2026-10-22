Un bărbat din Chișinău a primit 7500 de euro și i-a promis unui șofer cercetat penal că va scăpa de pedeapsă, după ce a condus în stare de ebrietate. Bănuitul i-a spus că are influență asupra unor persoane cu demnitate publică din Ialoveni.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul ar fi spus că are influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și asupra unor reprezentanți de drept din Ialoveni și a promis că poate ajuta să fie luată o decizie în favoarea persoanei. Este vorba despre un șofer, cercetat penal pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate.

În schimbul acestui serviciu, persoana a primit 7500 de euro.

Percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului

În prezent, ofițerii CNA efectuează percheziții la domiciliul și automobilului bănuitului pentru a acumula probe și a stabili toate circumstanțele relevante pentru investigarea cazului.