Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare, după ce a amenințat cu moartea și a atacat cu o foarfecă doi angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 10 ianuarie 2021, în curtea unui bloc de locuit din Chișinău. Carabinierii au observat bărbatul și s-au apropiat de acesta pentru a-l verifica.

În momentul legitimării, bărbatul a devenit agresiv, i-a amenințat cu moartea pe angajați și unuia dintre aceștia i-ar fi dat un pumn. După care a scos din buzunar o foarfecă și a încercat să-i lovească. Ulterior, acesta a continuat să opună rezistență și ar fi încercat să-i lovească cu o creangă.

Pentru a-l calma și a-l imobiliza, carabinierii au folosit gaz lacrimogen, după care l-au transportat la Inspectoratul de Poliție.

În urma atacului, unul dintre carabinieri a suferit mai multe lovituri.

Bărbatul nu și-a recunoscut vina

În instanță, bărbatul nu și-a recunoscut vina, a spus că a acționat în scop de apărare.

Magistrații l-au recunoscut vinovat și i-au aplicat o pedeapsă de 4 ani și 2 luni de închisoare.