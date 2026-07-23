Un bărbat de 44 de ani din Chișinău a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că a înșelat mai multe persoane cu peste trei milioane de lei, după ce a promis vânzări de apartamente și case în Bubuieci.

Potrivit poliției, bărbatul este vizat în 12 cauze penale pentru fapte care ar fi fost comise în perioada 2014 - 2025. Acesta este suspectat că a încasat bani de la mai multe persoane, promițându-le că le va construi apartamente sau case în localitatea Bubuieci.

Deși banii au fost achitați, imobilele promise nu au fost construite, iar victimele ar fi rămas fără locuințe și fără sumele investite.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta poate fi condamnat la închisoare de la 7 la 10 ani.