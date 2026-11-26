Un bărbat de 29 de ani din Chișinău este suspectat că aducea droguri din mai multe țări europene și le comercializa în capitală prin Telegram. Pentru a nu fi prins, acesta a improvizat o cutie poștală la parterul unui bloc, pe care a scris numărul unui apartament care, în realitate, nu există.

Potrivit poliției, timp de aproximativ o lună, ofițerii antidrog i-au urmărit activitatea. Anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi comandat aproape zilnic droguri, în cantități cuprinse între 1 și 10 grame, de pe platforme europene. Substanțele erau expediate prin servicii poștale la cutia improvizată, iar suspectul mergea ulterior să ridice coletele.

A fost prins în flagrant

La mijlocul lunii noiembrie, bărbatul a fost reținut la parterul blocului, imediat după ce a ridicat un colet expediat din Germania, în care se afla amfetamină. În urma percheziției corporale, polițiștii au găsit asupra lui coletul și un telefon mobil pe care l-a folosit în activitatea infracțională.

În timpul documentării cazului, ofițerii au mai ridicat din aceeași cutie poștală 100 de timbre LSD, expediate din Olanda, un colet cu ciuperci halucinogene și semințe de cannabis, precum și alte 10 grame de droguri sintetice, trimise din Germania.

Câți ani ar putea sta după gratii

Suspectul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea sta până la 20 de ani de închisoare.