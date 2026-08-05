Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea unei case abandonate din Edineț.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat în jurul orei 17:00, în satul Volodeni.

Într-o gospodărie abandonată s-a produs un incendiu de vegetație uscată, iar bărbatul trecea prin apropiere și a încercat să-l stingă. În rezultat, el a suferit arsuri de gradul III. Acesta a fost transportat la spital.

Ulterior, au ajuns pompierii care au lichidat incendiul și au prevenit răspândirea acestuia.

Circumstanțele urmează să fie stabilite.

IGSU atenționează populația

Pompierii atenționează populația că stingerea incendiilor de vegetație cu forțele proprii poate pune în pericol viața și sănătatea persoanelor. În condiții de temperaturi ridicate, vânt și umiditate redusă, flăcările se răspândesc cu viteză, iar direcția focului se poate schimba brusc.

Pompierii îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor de vegetație, în special pe perioada caniculară.

Oamenii sunt îndemnați să evite utilizarea focului deschis în apropierea câmpurilor, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată și să nu arunce mucuri de țigară sau alte surse de aprindere pe terenuri cu resturi vegetale. Pentru evitarea izbucnirii incendiilor de proporții, care pot afecta terenuri extinse și gospodării, cetățenii sunt îndemnați să nu aprindă vegetația uscată în scopul igienizării.

Peste 100 incendii de vegetație, înregistrate în ultima perioadă

Potrivit datelor, în ultima săptămână a lunii iulie, pe teritoriul țării au fost înregistrate peste 100 incendii de vegetație, care au compromis circa 161 de hectare de teren.

În cazul în care observați un focar de ardere, apelați imediat Serviciul 112 și nu încercați să stingeți focul dacă acesta s-a extins sau vă pune viața în pericol.