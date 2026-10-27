Un bărbat de 36 de ani, din Ialoveni, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins cu droguri în valoare de peste 250 de mii de lei.

Potrivit poliției, bărbatul ar fi procurat diferite tipuri de droguri, pe care ulterior le-ar fi împărțit în doze mai mici și le-ar fi vândut online. Acesta a fost reținut, după ce au fost ridicate 300 de grame de droguri tip PVP „sare”.

Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au mai găsit un cântar electronic de mici dimensiuni, pachețele de tip „zip-lock” și un telefon.

Valoarea estimativă a substanțelor, pe piața neagră, depășește 250.000 de lei.

Bărbatul, plasat în arest preventiv penhtru 30 de zile

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta ar putea sta de la 7 la 15 ani la închisoare.