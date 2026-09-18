Un cetățean israelian de 20 de ani a încercat să intre în Republica Moldova cu două pistoale cu aer comprimat și muniție, ascunse într-un bagaj. Bunurile au fost depistate la punctul de trecere a frontierei Tudora, care nu au fost declarate.

Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară. În timpul verificărilor unui mijloc de transport, șoferul și pasagerii au declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării.

Obiectele suspecte, depistate la control

În urma controlului bagajelor, imaginile scanate au indicat prezența unor obiecte suspecte într-una dintre genți. La verificarea fizică, polițiștii au găsit două pistoale cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, și muniție pentru acestea.

Bunurile au fost ridicate, iar cazul este documentat în continuare, conform prevederilor legale.