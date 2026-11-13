Un bărbat de 34 de ani din raionul Nisporeni a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce și-a agresat soția, provocându-i vătămări corporale grave. Sentința a fost pronunțată ieri, de Judecătoria Ungheni.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 22 iulie 2025, la domiciliul familiei, într-un sat din raionul Nisporeni. Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, s-ar fi luat la ceartă cu soția sa, cu care are trei copii, după care a lovit-o cu palma peste față.

În urma loviturii, femeia a căzut la pământ și s-a lovit în regiunea capului. Expertiza medico-legală a stabilit că aceasta a suferit mai multe leziuni, calificate drept vătămări corporale grave.

Bărbatul nu și-a recunoscut vina

Acesta a susținut că, după ce au petrecut împreună cu niște oaspeți, a intrat în casă, iar soția sa a venit după câteva minute, prezentând sângerări la nivelul nasului și urechii. Întrebată ce s-a întâmplat, femeia ar fi spus că nu știe.