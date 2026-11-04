Un bărbat de 46 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și obligat să achite un prejudiciu de 267.000 de lei, după ce a prins ilegal peste 130 de pești de mai multe specii în râul Ciugur.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul s-a produs în martie. Bărbatul s-a deplasat pe râul Ciugur, afluent al Prutului, unde a instalat cinci plase de pescuit, cu o lungime totală de aproximativ 300 de metri.

A doua zi dimineață, acesta a revenit și a scos plasele din apă. În ele se prinseseră 71 de plătici, 29 de roșioare, 20 de șalăi, opt carași argintii, un crap și un biban.

În urma pescuitului ilegal, au fost provocate pagube estimate la 267.000 de lei.

Învinuitul și-a recunoscut vina

În instanță, bărbatul și-a recunoscut vina și a spus că regretă cele comise.

Pentru pescuitul ilegal, acesta a fost condamnat la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Totodată, va trebui să achite 267.000 de lei și să predea statului bunurile folosite la pescuit.