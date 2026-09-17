Un bărbat de 34 de ani din sudul Republicii Moldova a ajuns pe banca acuzațiilor după ce a vândut peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz, iar o parte din ele, cu timbre falsificate. Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea sta după gratii până la 3 ani.

Potrivit PCCOCS, totul s-a întâmplat în anul 2025. Bărbatul a vândut peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz, iar o parte din ele, cu timbre falsificate și ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500.000 lei.

Țigări fără timbre de acciz/ PCCOCS

220.000 de lei și 1.000 de dolari americani - sub sechestru

La solicitarea procurorilor, au fost puse sub sechestru 220.000 de lei și 1.000 de dolari americani. Banii ar proveni din comercializarea ilegală a țigărilor și ar putea fi confiscați în cazul pronunțării unei sentințe de condamnare.

Cu ce pedeapsă se poate alege bărbatul

Pe lângă confiscarea acestor sume de bani, bărbatul se poate alege și cu o amendă de la 27.500 lei la 52.500 lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau închisoare de până la 3 ani.

Totodată, întreprinderea acestuia se pedepsește cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate.

Persoana se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.